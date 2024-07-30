Hulusi Akar: Mavi Vatan denizlerdeki Misakımillî’mizdir

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan’ın Mavi Vatan’a yönelik ‘masal’ nitelemesine Hulusi Akar ve İyi Partili Turhan Çömez'den tepki geldi.

HABER MERKEZİ ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan’ın Mavi Vatan’a yönelik ‘masal’ nitelemesi TBMM Genel Kurulunun da gündemine geldi. Gündem dışı söz alan Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulûsi Akar, 12 bin kilometre kıyı boyu, 462 bin kilometrekarelik deniz alanıyla Mavi Vatan’ın açık bir gerçek olduğunun altını çizdi.

Akar, “Mavi Vatan, denizlerdeki Misakımillî’mizdir. Devletimizin, hak ve menfaatlerimizi korumasını masal olarak nitelemek gerçekten büyük bir gaflet, büyük bir ayıp ve büyük bir talihsizliktir. Vatandaşlarımız Sayın Tan’ın pasaportunun rengini soruyor.” dedi.

İyi Partili Turhan Çömez de Mavi Vatan’ın politikaya malzeme edilemeyeceğini, çok önemli bir millî mesele olduğunu söyledi.