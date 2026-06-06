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İBB iştiraki İSTTELKOM ve Melih Geçek'in adreslerine terör operasyonu!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında, İBB iştiraki İSTTELKOM ile Melih Geçek'e ait olduğu belirtilen üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital veri ve elektronik materyal inceleme amacıyla muhafaza altına alındı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Bürosu'nun soruşturması kapsamında İstanbul'da İSTTELKOM ve Genel Müdürü Melih Geçek'e ait olduğu değerlendirilen adreslerde operasyon düzenlendi.
- İstanbul'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon yapıldı.
- Operasyon kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTTELKOM ile İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek'e ait olduğu değerlendirilen adreslerde arama gerçekleştirildi.
- Emniyet ekipleri, Melih Geçek'e ait olduğu belirtilen üç ayrı adres ile İSTTELKOM'a bağlı binalarda inceleme yaptı.
- Gece saatlerinde başlayan operasyonda dijital veri depolama cihazları, bilgisayarlar ve çeşitli elektronik materyallere el konuldu.
- Toplanan materyallerin emniyet birimlerinde teknik incelemeye tabi tutulacağı bildirildi.
- Soruşturma kapsamında inceleme ve değerlendirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul'da yeni bir operasyon düzenlendi.
Soruşturma çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTTELKOM ile İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek'e ait olduğu değerlendirilen adreslerde arama yapıldı.
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DİJİTAL MATERYELLERE EL KONULDU
Gece saatlerinde başlayan operasyon sırasında dijital veri depolama cihazları, bilgisayarlar ve çeşitli elektronik materyallerin inceleme amacıyla muhafaza altına alındığı öğrenildi. Toplanan materyallerin emniyet birimlerinde teknik incelemeye tabi tutulacağı belirtildi.
Soruşturma kapsamında başlatılan inceleme ve değerlendirme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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