İBB Meclisi onayladı! Yediemin otopark ücretlerine büyük zam

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde yediemin otopark ücretlerine yüzde 55,55'e varan zam yapıldı. Yediemin otoparklarına araç çekme ücreti yüzde 48,15 zamla 1215 liradan 1800 liraya yükseltildi. Aynı otoparkların günlük ücret tarifesinin ise motosikletlerde 65 liradan 100 liraya, otomobillerde 120 liradan 200 liraya çıkarılması kararlaştırıldı.

İBB Meclisinde, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 42,60 ila 55,55 zam yapılmasına karar verildi.

İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" başlıklı madde de gündeme geldi.

Bu kapsamda, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 42,60 ila 55,55 zam yapılması teklif edildi.

YÜZDE 56'YA YAKIN ZAM YAPILDI 

Buna göre, araç çekme ücretinin yüzde 48,15 zamla 1215 liradan 1800 liraya, 5 kilometreye kadar mesafede özel taşıma ücretinin 1215 liradan 1800 liraya, ilave kilometre ücretinin ise 45 liradan 70 liraya yükseltilmesi istendi.

Ayrıca yediemin otoparklarının günlük ücret tarifesinin ise motosikletlerde 65 liradan 100 liraya, otomobillerde 120 liradan 200 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüslerde 155 liradan 230 liraya, kamyon ve otobüslerde 230 liradan 350 liraya, iş makinelerinde ise 300 liradan 450 liraya çıkarılması talep edildi.

Mecliste yapılan oylamada, "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

