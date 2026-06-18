Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanı Çiftçi, Dışişleri Bakanı Fidan'ı ziyaret etti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret etti. Görüşmede Türkiye'nin güvenliği, bölgesel gelişmeler ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar ele alındı.
Özetle Dinleİçişleri Bakanı Çiftçi, Dışişleri Bakanı Fidan'ı z...
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Gündem 2 dk önce
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret ederek ülkemizin güvenliği, bölgesel gelişmeler ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.
- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı makamında ziyaret etti.
- Görüşmede ülkemizin güvenliği üzerine değerlendirmeler yapıldı.
- Bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
- Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar ele alındı.
- Mustafa Çiftçi, Hakan Fidan'a nazik ev sahipliği ve kıymetli değerlendirmeleri dolayısıyla teşekkür etti.
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı makamında ziyaret etti. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çiftçi;"Ülkemizin güvenliği, bölgesel gelişmeler ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ev sahipliği ve kıymetli değerlendirmeleri dolayısıyla Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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