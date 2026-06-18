İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret etti. Görüşmede Türkiye'nin güvenliği, bölgesel gelişmeler ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar ele alındı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı makamında ziyaret etti. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çiftçi;"Ülkemizin güvenliği, bölgesel gelişmeler ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ev sahipliği ve kıymetli değerlendirmeleri dolayısıyla Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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