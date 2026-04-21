Gülistan Doku cinayetinde, İçişleri Bakanlığı soruşturmayı genişleterek Tunceli'ye mülkiye başmüfettişleri gönderdi. Cinayet döneminde görev yapan tüm emniyet ve valilik personeli mercek altına alınacak.

Gülistan Doku dosyasında sis perdesi aralanırken, İçişleri Bakanlığı’ndan yeni bir hamle geldi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in duyurduğu yeni gelişmeye göre, Bakanlık, soruşturmanın kapsamını genişleterek cinayetin işlendiği dönemde Tunceli’de görev yapan mülki ve idari personeli kıskaca aldı.

Artık "cinayet" olarak bakılan dosyada, ihmali olan ya da delil karartan kim varsa tek tek hesap verecek.

İçişleri Bakanlığı da düğmeye bastı! Gülistan Doku soruşturması genişletildi

DİĞER KURUMLAR DA RADARDA!

Atik'in aktardığı bilgiler şöyle:

"İçişleri Bakanlığı, Gülistan Doku cinayetiyle ilgili soruşturmayı genişletti. Cinayetin işlendiği dönemde, artık tamamen cinayet olarak bakılıyor bu olaya, Tunceli'de görev yapan emniyet, valilik personelinin ihmali olup olmadığı konusunda araştırma başlatıldı.

Daha önce bir polis müfettişi görevlendirilmişti ama şimdi İçişleri Bakanlığı'ndan mülkiye başmüfettişi gönderildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de 2 polis başmüfettişi görevlendirilmişti. Bu araştırma sadece olayla ilgili değil o dönemde Tunceli'de görev yapan bütün emniyet ve valilik personelini soruşturmak üzere genişletiyor. Belki diğer kurumları da kapsar"

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı.

GİZLİ TANIK MEZAR YERİNİ SÖYLEDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek de katıldığı yayında, Doku dosyası hakkında önemli bilgiler vermiş "Tanığın anlattığıyla deliller örtüşüyor. Mezar yerini söyledi. Oradan da örnek alındı. Silah da beraberinde gömülmüş. Silah toprakta oksitlenme yapıyor. Tanığın anlattığı ile deliller örtüşünde rapor oluşturuluyor. Soruşturma aşamasında itirafçılar da oluyor. Polis memurunun vali ile ilgili söyledikleri de dosyaya girdi. Evre evre gelişen bir şey var" demişti.

