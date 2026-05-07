Artan dolandırıcılık vakalarına karşı etkili mücadele başlıyor. Kritik görev Adalet ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan ‘Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezinde olacak. Siber Güvenlik Kurulu da devreye giriyor. Yeni sistemle bankalar ve GSM şirketleriyle entegre çalışılıp şüpheli işlemler izlenecek, riskli hesaplar hızla bloke edilecek.

Gamze Erdoğan / ANKARA - Türkiye’de son dönemde dolandırıcılık vakaları artarken, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları koordinasyonunda kurulacak “Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi” ile dolandırıcılığa karşı topyekun bir mücadele başlıyor. Emniyet, jandarma ve adli birimler arasında doğrudan veri paylaşımı sağlayarak mevcut bürokratik gecikmeleri ortadan kaldırmayı hedefleyen bu merkezin çalışmaları devam ederken Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık konuyu gazetemizde değerlendirdi.

KIRIK: DOLANDICILIK DOSYALARINDA YÜZDE 41’LİK BİR YÜKSELİŞ VARDI

2025 itibarıyla dolandırıcılık vakaların son 5 yılda yaklaşık 5 kat arttığını ifade eden Kırık, “2024-2025 arasında dosya sayılarında yüzde 41’lik yükseliş ve bazı dolandırıcılık türlerinde yüzde 162’ye varan artış var. Ayrıca internet kullanıcılarının yaklaşık yüzde 26’sının en az bir kez dolandırıcılık girişimine maruz kalması, bu suçların artık geniş kitleleri hedef aldığını gösteriyor” dedi.

“BU MERKEZ SAYESİNDE DOLANDICILIK ÖNCEDEN TESPİT EDİLECEK”

Kurulması planlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi’nin dolandırıcılık risklerini önceden tespit etmesinin önemine değinen Kırık, “İçişleri ve Adalet Bakanlıklarının koordinasyonunda, Ankara merkezli bir yapı olarak hayata geçirilecek. Merkez; emniyet, jandarma ve adli birimler arasında doğrudan veri paylaşımı sağlayarak mevcut bürokratik gecikmeleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. Aynı zamanda bankalar ve telekomünikasyon şirketleriyle entegre çalışarak şüpheli işlemleri anlık olarak izleyebilecek bir sistem kurulması planlanıyor. Bu yapı sayesinde sadece olay sonrası müdahale değil, dolandırıcılık yöntemlerini önceden analiz eden ve riskleri erken aşamada tespit eden bir mekanizma devreye alınacak” diye konuştu.

“ŞÜPHELİ HAREKETLER BLOKE EDİLECEK”

Kırık şöyle konuştu: “Şüpheli IBAN’ların ve dijital platformların hızlı şekilde bloke edilmesi, finansal hareketlerin anlık takibi ve suç ağlarının teknik analizlerle ortaya çıkarılması temel işlevler arasında yer alıyor. Bununla birlikte deepfake, kripto varlık dolandırıcılığı ve sosyal mühendislik gibi yeni nesil tehditlere özel birimlerle müdahale edilmesi planlanıyor. Aynı zamanda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarla, vatandaşların bu tür dolandırıcılıklara karşı daha dirençli hale getirilmesi hedefleniyor.”

SİBER GÜVENLİK KURULU ÖNCEKİ GÜN TOPLANDI

Öte yandan önceki gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Siber Güvenlik Kurulu toplantısında da siber güvenlik konusunda önemli kararlar alındı. Yerli ve milli teknolojilerle mevcut kapasitenin geliştirilmesi konularının ele alındığı toplantıda; veri egemenliği, siber dayanıklılık ve caydırıcılıkların artırılması öncelikli hedefler arasında yer aldı. Önümüzdeki dönemde, kurumlar arası eş güdümün güçlendirilmesi, kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılması, siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

27 BİNDEN FAZLA SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

2026’da yürütülen çalışmalar çerçevesinde, dijital mecraları kullanan organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar kapsamında 685 operasyon düzenlendi. Toplam 6 bin 838 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 3 bin 93’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan dijital alanda suç faaliyetlerine karşı yapılan müdahalelerde ise 27 binden fazla sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Kamu düzenini hedef alan dezenformasyon içeriklerine yönelik çalışmalarda, özellikle nisan ayındaki okul saldırıları kapsamında 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldı.

