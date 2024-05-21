İki midibüs ile otobüs çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 35 yaralı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 21 Mayıs 2024 12:15 - Güncelleme: 21 Mayıs 2024 12:29 - Güncelleme:

İzmir, Turgutlu, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrikalara personel taşıyan iki midibüs ile bir otobüs çarpıştı. Feci kazada 35 kişi yaralandı.