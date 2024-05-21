İki midibüs ile otobüs çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 35 yaralı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrikalara personel taşıyan iki midibüs ile bir otobüs çarpıştı. Feci kazada 35 kişi yaralandı.
İzmir'deki fabrikadan Turgutlu'ya işçi taşıyan Suat Demir yönetimindeki 45 ADY 420 plakalı midibüs, Hasan Özdemir idaresindeki 45 J 6542 plakalı midibüs ile Levent Ilgaz yönetimindeki 45 ADJ 098 plakalı otobüs, İzmir-Turgutlu kara yolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Viyadüğü geçişinde çarpıştı.
35 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada araçlardaki 35 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı