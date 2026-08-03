Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran NSosyal hesabından yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'deki son saldırılarına tepki gösterdi. Duran açıklamasında İsrail'in ateşkes ve barış çabalarını sabote ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'de ateşkes ve barışı sağlama amaçlı diplomatik girişimlerin heyecan verdiği bir zaman diliminde, İsrail'in sivil insanları ve sağlık tesislerini hedef alan son saldırılarının barışa yönelik her türlü girişimi bilinçli biçimde sabote ettiğini söyledi.

Duran, NSosyal sayfasından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Duran, yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes ve kalıcı barışa yönelik diplomatik girişimlerin umut verdiği bir dönemde, İsrail'in sivilleri ve sağlık altyapısını hedef alan son saldırıları, barışa yönelik her türlü çabayı bilinçli şekilde sabote etmektedir." dedi.

"TÜRKİYE BARIŞ İÇİN TÜM ÇABALARA DESTEK VERECEK"

Kadınların, çocukların ve suçsuz sivillerin hayat hakkını yok sayan bu saldırıların, Binyamin Netanyahu hükümetinin çatışmayı sonlandırmaktan değil, krizi derinleştirmekten taraf olduğunu açıkça gösterdiğini söyleyen Duran, şunları belirtti:

"Bölgesel istikrarı tehdit eden bu saldırgan politikaların durdurulması için uluslararası toplumun daha etkili ve ilkeli bir tavır ortaya koyması kaçınılmazdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, uluslararası hukukun, insan onurunun ve Filistin halkının meşru haklarının yanında durmaya; adil ve kalıcı bir barışın tesisi için yürütülen tüm çabalara destek vermeye devam edeceğiz."

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