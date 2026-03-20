Sosyal medyada Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nde siren sesleri çalındığına dair paylaşımlar yapıldı. Kısa sürede gündem olan konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.

İncirlik Üssü

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

"Sosyal medyada İncirlikte sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir."

İRAN'DAN ATILAN FÜZELER ENGELLENMİŞTİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bölgede gerilimi tırmandırmıştı. İran, Orta Doğu'da bulunan ABD üslerine saldırılar düzenlemişti. Komşu İran’dan Türkiye’ye yönelik; 4 Mart, 9 Mart ve 13 Mart tarihlerinde balistik füze ateşlenmiş, füzeler Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO gemilerindeki hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hâle getirilmişti.

ADANA'YA BİR PATRIOT DAHA

İran'dan Türk hava sahasına yönelen balistik füze tehdidi sonrası, Adana'daki İspanya'ya ait Patriot hava savunma sistemine ek olarak Almanya'dan ikinci bir Patriot sistemi konuşlandırılmıştı.

İNCİRLİK'TE NEDEN ÜS VAR?

Adana'daki İncirlik Hava Üssü, 1955'ten bu yana NATO savunma planları ve ikili savunma anlaşmaları (özellikle 1980 SEİA) kapsamında ABD'nin kullanımına tahsis edilmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait stratejik bir üstür. Temel amacı, Soğuk Savaş'tan beri Orta Doğu'da lojistik destek, hava operasyonları ve gözetleme sağlamaktır.

