ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı. İran donanmasının büyük ölçüde imha edildiğini iddia eden Trump, “58 gemi iki gün içinde yok edildi” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İran'daki son duruma dair açıklamalarda bulundu.

Trump, yaptığı açıklamada "İran’da son derece iyi gidiyoruz. Onlarla bizim aramızdaki fark, iki hafta önce bir donanmaları vardı, artık yok. Hepsi denizin dibinde. İki gün içinde 58 gemi imha edildi" dedi.

"Tüm liderleri öldü, artık liderleri yok" diyen Trump, "Artık İran’da kimse lider olmak istemiyor. Onlarla konuşmak istiyoruz ama konuşacak kimse yok, bu yüzden zorlanıyoruz. Konuşabileceğimiz hiç kimse yok" ifadelerini kullandı.

