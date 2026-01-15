Milli Savunma Bakanlığı, İran'daki kanlı protestoların ardından Türkiye'ye bir göç dalgası olup olmadığı konusuna açıklık getirdi. Açıklamada "Sınırlarımıza yönelik şu anda bir Kitlesel bir göç tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecektir" denildi.

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

SINIRLAR 7-24 KORUNUYOR

Konu dünya gündeminde yankı uyandırırken Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında; İran'daki son durum ve hudut güvenliğine ilişkin sorulan soruya bakanlık şu cevap verildi: "560 km’lik İran hududumuzun güvenliği, bölgeden bulunan Hudut Birlikleri tarafından “Hudut Namustur” anlayışıyla her türlü hava ve arazi şartında 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle korunmaktadır. Hudutlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş sınır fiziki güvenlik sistemi tesis edilmekte, ayrıca hudut birliklerimizin imkân ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek alınan tedbirler artırılmaktadır.

İran hudut hattı boyunca; 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule kurulumu tamamlanmış, 380 km Modüler Beton Duvar inşası ile 553 km’lik hendek kazma faaliyetlerimiz tamamlanmıştır. Mevcut hendeklerin geliştirilmesi ve engellik vasfının artırılması çalışmaları devam etmektedir.

"KEŞİF AMAÇLI UÇUŞLAR GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Hudut hattı ve yaklaşma istikametleri mevcut keşif ve gözetleme vasıtaları ile her türlü iklim ve arazi şartlarında 7/24 kesintisiz olarak gözetlenmektedir. Ayrıca, İHA/SİHA/İKU sistemleri ile 24 saat esasına göre bölgede keşif gözetleme amaçlı uçuşlar yapılmaktadır. Sınırlarımıza yönelik şu anda bir Kitlesel bir göç tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecektir."

"SURİYE'DE İMHA EDİLEN TÜNEL UZUNLUĞU 747 KİLOMETREYE ULAŞTI"

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, ASFAT Yerleşkesi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada savunma sanayisinde yerlileşme, ihracat kapasitesinin artırılması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesine yönelik stratejik projelerin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesine azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirten Aktürk, "Geçtiğimiz hafta içerisinde 9 PKK'lı terörist teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınaklara yönelik arama-tarama faaliyetleri ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir. Suriye harekât alanlarında ise terör örgütü tarafından kullanılan tünel sistemlerinin imhasına yönelik çalışmalar başarıyla devam etmiş, hafta boyunca Menbic bölgesinde imha edilen 4 kilometrelik tünelle birlikte Tel Rıfat (302 km) ve Menbic'de (445 km) imha edilen tünel uzunluğu 747 kilometreye ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Bedelli askerlik kapsamında 2026 yılında silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarına ilişkin tarihleri paylaşan Aktürk, "2026 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 22 Ocak tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. Sonuç olarak Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya, sahip olduğu güçlü imkân-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle üstlenmiş olduğu her türlü görevi başarıyla yerine getirmeye devam edecektir" dedi.

"SURİYE HÜKÜMETİ TARAFINDAN HALEP'İN KONTROLÜ SAĞLANMIŞTIR"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de birlik ve bütünlüğünü sağlamak üzere hareket eden Suriye hükümetinin kamu düzenini ve vatandaşlarının can güvenliğini tesis etmek maksadıyla Halep'te terörle mücadele operasyonunu başarıyla icra ettiğini dile getirerek, "Sadece teröristleri hedef alan operasyon neticesinde, Suriye Hükümeti tarafından Halep'in kontrolü sağlanmıştır. Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi, ‘tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Gürcistan'da düşen askeri C-130 uçağı kazasına ilişkin MSB, uçağa ait kritik parçaların metalürjik ve yapısal inceleme ve kaza kırım inceleme analiz faaliyetlerinin titizlikle devam ettiğini kaydetti.

