İspanya yaptı, sıra Türkiye'de! Ormanları alevlerden en iyi 'keçiler' koruyor

İspanya yaptı, sıra Türkiye'de! Ormanları alevlerden en iyi 'keçiler' koruyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İspanya yaptı, sıra Türkiye&#039;de! Ormanları alevlerden en iyi &#039;keçiler&#039; koruyor
Gündem Haberleri

Orman yangınlarını önlemede etkili bir yöntem olarak öne çıkan keçi sürüleri, hem kuru otları temizleyerek riski azaltıyor hem de çobanlar sayesinde erken müdahale imkânı sağlıyor. Uzmanlar, İspanya’daki başarılı uygulamaya dikkat çekerek Türkiye'de de benzer adımların atılması gerektiğini vurguluyor.

Orman yangınların hızla büyümesinde zemindeki kuru otlar ve yaprakların da büyük etkisi olduğu belirtilerek buna karşı en iyi tedbirin dekeçi sürülerinin ormanlara giriş yasaklarının kaldırılması olduğu belirtildi.

Ormanların korunması için yasal düzenlemeler gerektiğini anlatan hukukçu Mehmet Öngen, keçilerin yeni dikim alanları hariç ormana zarar vermediğini, aksine yangına sebep olabilecek kuru otları temizlediğini ifade etti.

Çobanların doğal birer koruyucu ve gözcü olduğunu belirten Öngen, “Çobanlar yangın mevsiminde dağlarda ve ormanlarda geceleri kalıyor. Bu durum acil müdahale imkânını artırıyor” dedi.

Ayrıca, kaldırılan Orman Muhafaza Memurluğunun yeniden ihdas edilmesi gerektiğini vurguladı. Öngen, orman yangınlarının baş sebeplerinden olan anız yakılmasını önlemek için hem para hem de hapis cezalarının caydırıcı olması gerektiğini söyledi.

İSPANYOLLAR UYGULADI

İspanya’da orman yangınlarından canı yanan çiftçiler 4 yıl önce keçi sürüsü kurarak bunları ormanlarda otlatmaya başlamalarıyla yangınları önemli oranda önlemeyi başardılar. İspanyol çiftçiler “Biz onlara itfaiyeci diyoruz. Onlar insan itfaiyeci değiller ama yangınları önlememize ve söndürmemize yardımcı oluyorlar” dedi.

