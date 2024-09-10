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İsrail'in Han Yunus saldırısına sert tepki: Lanetliyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrail&#039;in Han Yunus saldırısına sert tepki: Lanetliyoruz
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Han Yunus’taki katliamına tepki gösterdi. Bakanlık, "İsrail’in Han Yunus’ta ilan ettiği sözde 'insani bölge'de sivillerin kaldığı çadırlara saldırarak onlarca Filistinliyi katletmesini lanetliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İsrail’in Han Yunus’ta ilan ettiği sözde “insani bölge”de sivillerin kaldığı çadırlara saldırarak onlarca Filistinliyi katletmesini lanetliyoruz. Soykırımcı Netanyahu Hükümeti, işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklemiştir. Bu suçları işleyenler uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap verecektir. Filistinlilerin adalet ve özgürlük yürüyüşlerinde yanlarında durmaya devam edeceğiz.

Detaylar gelecek...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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