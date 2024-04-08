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Haberler > Gündem > İsrailli firmanın ortağı olan vekilden açıklama

İsrailli firmanın ortağı olan vekilden açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrailli firmanın ortağı olan vekilden açıklama

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin İsrail ile ticaret ilişkisinde adı geçen MHP'li vekil Hilmi Durgun, hakkındaki iddialara cevap vererek tohum değil gübre ticareti yaptığını söyledi. Durgun, gübre hammaddesinin ülkede bulunmadığını, söz konusu İsrailli firmanın genel müdürlüğünün Türkiye'de de olduğunu ifade ederek "Türk çiftçisinin ihtiyaçlarının karşılanması milli bir görevdir" dedi. 

Son günlerin önemli gündem maddelerinden biri de Türkiye'nin İsrail ile ticari ilişkisi. Yurdun bazı noktalarında da iki ülke arasındaki ticari ilişkiyi protesto eylemleri düzenlenmişti. 

Eylemlere ilişkin son olarak İstanbul Valisi Davut Gül açıklama yapmış ve "Farklı şer odaklarının ittifakıyla oluşturulan marjinal grupların ‘iyi niyetli’ vatandaşlarımızı kullanarak devletimizin ve milletimizin fedakarlıklarını yok sayıp beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız" ifadelerini kullanmıştı. 

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Ticari ilişkileri son zamanlarda en çok konuşulan isimlerden birisi de MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun oldu. Durgun, sahibi olduğu firmanın İsrail ile 'gübre hammaddesi' ticareti yaptığını belirterek iddialara cevap verdi.

İDDİALARA CEVAP VERDİ

Firmasının İsrail ile ticareti nedeniyle gelen tepkilere cevap veren Durgun şu açıklamayı paylaştı:

Agrosel Tarım firması olarak kuruluşumuzdan bu yana (2002) yerli ya da ithal TOHUM ticareti yapmadık.

Agrosel Tarım firması olarak gübre üretimi ve ürettiğimiz gübrelerinin yurtiçi ve gerekse yurtdışı pazarlarına satışını gerçekleştirmekteyiz.

"HAMMADDE ÜLKEMİZDE YOK"

Gübrenin üretilebilmesi için gerekli olan hammadde maalesef ülkemizde bulunmamaktadır. Tarım Bakanlığımızın resmi bilgilendirmesinden de kontrol edildiğinde görülecektir ki; gübrenin hammaddesi olan, Azot (N), Fosfor ( P ) ve Potasyum (K) kaynaklarının neredeyse tamamına yakını (% 90 ) dünyanın farklı ülkelerinden ithal edilmektedir.

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"BURADA GENEL MÜDÜRLÜKLERİ VAR"

Bahse konu Haifa firması, dünyanın sayılı gübre hammadde üreticisi ve tedarikçisi bir firmadır. TOHUM firması değildir. Ayrıca ülkemizde genel müdürlükleri bulunmakla birlikte, genel müdürlüklerine bağlı, ülkemizin farklı coğrafyalarında yüzlerce müşterisi vardır.

Bitkisel üretimin devamlılığı için elzem olan gübre ve bitki besleme ürünlerinin, Türk çiftçisi ile buluşabilmesi için gübre hammaddesi olan azot fosfor ve potasyumun ithal edilmesi veya ithalatçıdan tedarik edilmesi ihtiyaçtır.

"MİLLİ BİR GÖREVDİR"

Türk tarımının gelişimi ve Türk çiftçisinin dünya kalite standartlarını yakalayabilmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü teknoloji, gübre, ilaç, tarım makinaları vb. ihtiyaçlarının karşılanması milli bir görevdir.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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