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İstanbul Beykoz'da orman yangını! Müdahaleler sürüyor

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Gündem Haberleri

İstanbul Beykoz'da henüz belirlenemeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Saat 17.00 sıralarında başlayan yangına ekiplerin müdahaleleri sürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadeleler aralıksız sürüyor. Bir yangın da İstanbul Beykoz'da başladı.

beykozda-yangin-alarmi-havadan-mudahale-suruyor

Saat 17.00 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

beykozda-yangin-alarmi-havadan-mudahale-suruyor

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangını havadan ve karadan kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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