Manisa'nın Turgutlu mevkiinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan İstanbul-İzmir Otoyolu, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Dün gece Manisa'nın Saruhanlı ile Turgutlu ilçeleri arasındaki mevkide toprak kayması meydana geldiği ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

İstanbul-İzmir Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı

HEYELAN SONRASI ULAŞIM KESİLDİ

Toprak kayması sonucu yolun 3 şeridi ulaşıma kapandı. Güvenlik amacıyla otoyolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı. Bölgeye asayiş ve Karayolları ekipleri yönlendirildi.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE TRAFİĞE AÇILDI

Yolun her iki yönü, ekiplerin dubalama ve işaretleme çalışmasının ardından heyelan bölgesinde bant aktarımı yapılarak kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

