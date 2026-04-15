İstanbul’da çete operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul’da sokak çetelerine mensup oldukları öne sürülen ve 'haraç' motivasyonuyla 5 ayrı ilçede 6 farklı olaya karışmakla suçlanan 7’si 18 yaşından küçük 17 şüpheli düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmalarda yeni nesil sokak çetelerine karşı yeni bir çalışma yapıldı.
5 FARKLI İLÇEDE OPERASYON
İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda, liderliğini hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve yurt dışında olduğu bilinen şahısların yaptığı suç örgütleri ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda, İstanbul’da 5 farklı ilçede 6 farklı olaya karıştıkları tespit edilen çete üyelerinin yakalanması için dün operasyon düzenlendi.
17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Birçok noktaya düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 7’si yaşı küçük olmak üzere 17 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonun hedefindeki adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.