İstanbul'da FETÖ operasyonu! 4 şüpheli yakalandı
İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerince "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde saklanan 4 şüpheli yakalandı.
Yakalanan FETÖ üyelerinin, örgütün kriptolu yazışma programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.
Ayrıntılar geliyor...
