Brezilya’da darbe girişimi suçundan cezaevinde bulunan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun, uyuduğu sırada düşerek yaralandığı açıklandı.

Brezilya’nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun cezaevinde geçirdiği bir kaza sonucu yaralandığı bildirildi.

Bolsonaro’nun eşi Michelle Bolsonaro, eşinin uyurken düştüğünü ve başını çarptığını belirterek, kontrol amaçlı hastaneye götürüleceğini duyurdu. Michelle Bolsonaro, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hastaneye gidiyoruz. Sevgilim muayene olacak” ifadelerini kullandı.

HEZİMETİ KABUL ETMEMİŞTİ

Sağ görüşlü siyasetçi Bolsonaro, 2022 yılında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’ya karşı yarışmış ancak seçimi kaybetmişti. Seçim sonuçlarını kabul etmeyen Bolsonaro’nun tutumu, ülkede uzun süre tartışmalara yol açmıştı.

Seçimlerin ardından, destekçilerinin orduyu müdahaleye çağırdığı süreçte Bolsonaro’nun, Lula da Silva’nın yemin töreninden iki gün önce ABD’ye gitmesi, Brezilya basınında “kaçış” olarak yorumlanmıştı. Bu gelişmeler, ülkedeki siyasi gerilimi daha da artırmıştı.

'DARBE GİRİŞİMİ'NDEN MAHKUM EDİLDİ

8 Ocak 2023’te Bolsonaro destekçileri, ABD’deki Kongre baskınına benzer şekilde Ulusal Kongre, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı’nı basmış, olaylar ülkede büyük yankı uyandırmıştı. Söz konusu baskınlarda Bolsonaro’nun rolü kamuoyunda yoğun biçimde tartışılmıştı.

Yargı sürecinde Bolsonaro, seçim sonuçlarını geçersiz kılmaya yönelik girişimlerde bulunmak ve ordudaki üst düzey isimlerle bu yönde görüşmeler yapmakla suçlandı. Açılan dava kapsamında eski devlet başkanı, darbe teşebbüsü suçundan yargılandı.

Bolsonaro, geçtiğimiz eylül ayında darbe girişimi suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezaevinde yaşanan son olayla ilgili sağlık durumuna ilişkin resmi makamlardan ayrıntılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

