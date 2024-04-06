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İstanbul'da hareketli dakikalar: 'Bomba var' ihbarı ortalığı karıştırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bakırköy'de cumartesi günleri kurulan sosyete pazarında 'bomba' paniği yaşandı. Hırsızlık şüphelisi yakalanmamak için 'Bomba var' diye bağırınca ortalık karıştı, vatandaşlar kaçmaya başladı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı. 

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde cumartesi günleri kurulan sosyete pazarında bugün hareketli dakikalar yaşandı. 

Saat 13.15 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre bir kişi pazarda hırsızlık yaparken yakalandı. Bunun üzerine kaçmaya çalışan şüpheli, "bomba var" diye bağırınca ortalık karıştı.

PAZARDAN ATLAYARAK KAÇTILAR

Şüphelinin bağırmasıyla, bayram alışverişi için pazara gelenler kaçmaya başladı.

Can havliyle kendilerini pazardan atlaya çalışan vatandaşların kaçışı kameraya yansıdı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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