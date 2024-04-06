İstanbul'da hareketli dakikalar: 'Bomba var' ihbarı ortalığı karıştırdı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 6 Nisan 2024 14:16 - Güncelleme: 6 Nisan 2024 14:21 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Bakırköy'de cumartesi günleri kurulan sosyete pazarında 'bomba' paniği yaşandı. Hırsızlık şüphelisi yakalanmamak için 'Bomba var' diye bağırınca ortalık karıştı, vatandaşlar kaçmaya başladı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.