İstanbul’da arıza sonrasında sürüklenen kuru yük gemisi, iskeleye çarpmasına 3-5 metre kala durabildi. Facianın eşiğinden dönülen olayda büyük panik dolu anlar yaşandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Beşiktaş açıklarında saat 07.50 sıralarında Liberya bayraklı EGE-M isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Arıza sonrasında fırtına etkisiyle sürüklenen gemi, iskeleye doğru hareket etti.

İstanbul’da korku dolu anlar! Kuru yük gemisi iskeleye çarpmasına saniyeler kala durdu

SANİYELER KALA DURDU

Beşiktaş İskelesi'nde bulunan vatandaşlar o anlara panik yaşarken, 33 metre genişliğindeki kuru yük gemisi iskeleye çarpmasına saniyeler kala durdu. Hatay'a gideceği öğrenilen geminin Yenikapı açıklarında demirliği öğrenilirken, o anlar da kameralara yansıdı.

“İNSANLAR KAÇIŞTILAR”

Korku dolu anlara tanıklık eden Yılmaz Aslan, şöyle konuştu: Önce yolcu gemisi sandık. Herkes koşuyor. Yan tarafından bağırdılar. Gemi süratli bir şekilde geliyordu. Çarpmasına 3-5 metre kalmıştı. Birden yavaşladı. Motor durdu. Sonra geri geri gitti. Panik oldu. Elektriği kestiler. Meydanı boşalttılar. İnsanlar kaçıştılar. Geminin içinden insanlar çıktı sağa sola koştular. Durumu toplayınca normale döndü. Büyük bir felaket olabilirdi.

“TEZGAHI BIRAKIP KAÇTIK”

Geminin iskeleye çarpmasına 3-5 metre kaldığını söyleyen Orhan Karaytu, faciadan nasıl dönüldüğünü şöyle anlattı:

Yük gemisi sürüklendi. Biz burada çalışıyorduk. Bir baktık gemi üzerimize geliyor, tezgahı bırakıp kaçtık. Ardından durdu. Sonra çalışıp gitti. Büyük bir tehlike yaşandı. Neredeyse iskeleye çarpıyordu. Millet çok korktu. İskelede boşaltıldı.

