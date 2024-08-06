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İstanbul'da metro arızası! Seferler aksadı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul&#039;da metro arızası! Seferler aksadı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da toplu taşımalarda yaşanan arızalar devam ediyor. Son olarak Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik arıza yaşandı. Teknik arıza dolayısıyla seferler yapılamıyor.

İstanbul'da toplu ulaşımda aksaklıklar yaşanmaya devam ediyor. Metrolarda yaşanan aksaklıklar sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

TEKNİK ARIZA YAŞANDI

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik arızadan dolayı seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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