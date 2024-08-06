İstanbul'da metro arızası! Seferler aksadı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı 6 Ağustos 2024 23:07 - Güncelleme: 6 Ağustos 2024 23:12 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

İstanbul'da toplu taşımalarda yaşanan arızalar devam ediyor. Son olarak Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik arıza yaşandı. Teknik arıza dolayısıyla seferler yapılamıyor.