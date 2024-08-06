İstanbul'da metro arızası! Seferler aksadı
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İstanbul'da toplu taşımalarda yaşanan arızalar devam ediyor. Son olarak Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik arıza yaşandı. Teknik arıza dolayısıyla seferler yapılamıyor.
İstanbul'da toplu ulaşımda aksaklıklar yaşanmaya devam ediyor. Metrolarda yaşanan aksaklıklar sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.
TEKNİK ARIZA YAŞANDI
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda teknik arızadan dolayı seferlerin yapılamadığı duyuruldu.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı