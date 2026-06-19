Anadolu Ajansı
İstanbul'da suç örgütüne operasyon! 23 şüpheli gözaltında
İstanbul'da, suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı.
Özetle Dinleİstanbul'da suç örgütüne operasyon! 23 şüpheli göz...
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Gündem 1 dk önce
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 23 olaya karışan şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon düzenledi.
- Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.
- Şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten öldürme", "yağma", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından aranıyordu.
- Kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.
- Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
- Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
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Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten öldürme", "yağma", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 23 olaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik harekete geçti.
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Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
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