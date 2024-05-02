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İstanbullu bugün yolda kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

İstanbul'da sabah saatlerinde önce Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ardından Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı ve Yenibosna'da bir metrobüs arızalandı. Arızalar saatler sonra çözülürken uzun kuyruklar ve vatandaşın çilesi kameralara yansıdı. 

Yağışlı ve soğuk güne uyanan İstanbullu işe gitmek için yollara çıktı ama ulaşımdaki arızalar nedeniyle zorluk yaşadı. Sabah saatlerinde önce  Taksim-Kabataş Füniküler Hattında arıza yaşandı. 

Hat arızası saatler sonra çözülürken hat arasında ulaşım otobüslerle sağlanmaya çalışıldı. 

Füniküler arızasının ardından bu kez T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattında teknik bir arıza yaşandı.  Seferler Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapıldı. Sefer yapılmayan  Fener-Feshane arasında ise İETT otobüsleri hizmet verdi. 

Tramvay ve füniküler arızalarının ardından mega kentin en çok kullanılan ulaşım aracı metrobüste de ulaşım aksadı. 

İstanbullu bugün yolda kaldı - 1. Resim

Bahçelievler Yenibosna’da sabah saatlerinde metrobüs bilinmeyen bir nedene arıza yaptı. 

İstanbullu bugün yolda kaldı - 2. Resim

Arıza nedeniyle seferler aksadı. Seferler yapılamadığı için uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Uzun metrobüs kuyruğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

 
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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