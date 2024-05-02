İstanbullu bugün yolda kaldı

İstanbul'da sabah saatlerinde önce Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ardından Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı ve Yenibosna'da bir metrobüs arızalandı. Arızalar saatler sonra çözülürken uzun kuyruklar ve vatandaşın çilesi kameralara yansıdı.

Yağışlı ve soğuk güne uyanan İstanbullu işe gitmek için yollara çıktı ama ulaşımdaki arızalar nedeniyle zorluk yaşadı. Sabah saatlerinde önce Taksim-Kabataş Füniküler Hattında arıza yaşandı.

Hat arızası saatler sonra çözülürken hat arasında ulaşım otobüslerle sağlanmaya çalışıldı.

Füniküler arızasının ardından bu kez T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattında teknik bir arıza yaşandı. Seferler Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapıldı. Sefer yapılmayan Fener-Feshane arasında ise İETT otobüsleri hizmet verdi.

Tramvay ve füniküler arızalarının ardından mega kentin en çok kullanılan ulaşım aracı metrobüste de ulaşım aksadı.

Bahçelievler Yenibosna’da sabah saatlerinde metrobüs bilinmeyen bir nedene arıza yaptı.

Arıza nedeniyle seferler aksadı. Seferler yapılamadığı için uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Uzun metrobüs kuyruğu cep telefonu kamerasına yansıdı.