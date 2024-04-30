Cumhurbaşkanlığı'ndan 1-19 Mayıs kararı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de ulaşım ücretsiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gününde Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz kullanılacak.

HANGİ HATLAR ÜCRETSİZ?

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar" çerçevesinde ücretsiz kullanılacak hatlar şu şekilde:

Başkentray

Marmaray

İZBAN

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Arnavutköy Metro Hattı ÜCRETSİZ SEYAHAT NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ? Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ücretsiz seyahat imkanı, 1 Mayıs 00:00'dan 24:00'e ve 19 Mayıs 00:00'dan 24:00'e kadar geçerli olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ücretsiz seyahat imkanı, 1 Mayıs 00:00'dan 24:00'e ve 19 Mayıs 00:00'dan 24:00'e kadar geçerli olacak.

İSTANBUL KART GEÇERLİ OLACAK MI?

Ücretsiz seyahat, tüm istasyonlarda ve hatlarda geçerli olacak. Herhangi bir ek belge veya işlem gerekmeyecek. Vatandaşlar İstanbulkart veya benzer kartlarını kullanarak söz konusu hatlarda seyahat edebilecekler.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sayılı günler kala Cumhurbaşkanlığı'nden toplu ulaşım kararı geldi.