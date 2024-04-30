Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanlığı'ndan 1-19 Mayıs kararı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de ulaşım ücretsiz

Cumhurbaşkanlığı'ndan 1-19 Mayıs kararı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de ulaşım ücretsiz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı&#039;ndan 1-19 Mayıs kararı! İstanbul, Ankara ve İzmir&#039;de ulaşım ücretsiz

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gününde Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz olacak. Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosunda ücretsiz ulaşım sağlanacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sayılı günler kala Cumhurbaşkanlığı'nden toplu ulaşım kararı geldi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gününde Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz kullanılacak.

HANGİ HATLAR ÜCRETSİZ?

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar" çerçevesinde ücretsiz kullanılacak hatlar şu şekilde:
Cumhurbaşkanlığı'ndan 1-19 Mayıs kararı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de ulaşım ücretsiz - 1. Resim
  • Başkentray
  • Marmaray
  • İZBAN
  • Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
  • Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Arnavutköy Metro Hattı

ÜCRETSİZ SEYAHAT NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ücretsiz seyahat imkanı, 1 Mayıs 00:00'dan 24:00'e ve 19 Mayıs 00:00'dan 24:00'e kadar geçerli olacak.
Cumhurbaşkanlığı'ndan 1-19 Mayıs kararı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de ulaşım ücretsiz - 2. Resim

İSTANBUL KART GEÇERLİ OLACAK MI?

Ücretsiz seyahat, tüm istasyonlarda ve hatlarda geçerli olacak. Herhangi bir ek belge veya işlem gerekmeyecek. Vatandaşlar İstanbulkart veya benzer kartlarını kullanarak söz konusu hatlarda seyahat edebilecekler. 
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Başkentte sağanak yağış etkili oldu! Ankara'da yollar göle döndüLewandowski'den jeneriklik frikik golü | Barcelona 4-2 Valencia
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başkentte sağanak yağış etkili oldu! Ankara'da yollar göle döndü - GündemBaşkentte yollar göle döndüDestici'den Hamas lideri Heniyye'ye taziye ziyareti: "Terörist, Siyonist İsrail'in karşısındayız" - Gündem"Terörist, Siyonist İsrail'in karşısındayız"Bakan Fidan'dan Filistin açıklaması: Türkiye katliamın faillerini yargılatacak - Gündem"Türkiye katliamın faillerini yargılatacak"Kahramanmaraş'ta fabrikada yangın çıktı - GündemKahramanmaraş'ta fabrikada yangın çıktıEmekli maaşına promosyon başvurusu için son gün 30 Nisan 2024 - GündemEmekli maaşına promosyon başvurusu için son gün 30 Nisan 2024Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinin perde arkasını anlattı - GündemYeni anayasa detayı dikkat çekti
Sonraki Haber Yükleniyor...