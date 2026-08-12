FETÖ'nün suikast timindeki firari yüzbaşı Burkay Karatepe’nin saklanmasına yardım eden ablası Ayşe Alanur Karatepe’nin ‘kodlu’ yazışmaları ortaya çıktı. Karatepe kardeşlerin yurt dışına kaçmak için plan yaptıkları, ‘2021 Haziran gibi seçim olabilir’ düşüncesiyle beklemede kaldıkları, 6 Şubat depremlerinde kaçamadıkları için pişman oldukları belirlendi. Abla Karatepe’nin kimlik ve pasaport için 10 bin dolar para biriktirdiği, 8 milyonluk aracını satma planı yaptığı da öğrenildi. İşte hain kardeşler arasındaki mesajlar…

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Burkay Karatepe'ye ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

GİZLİ HABERLEŞME YÖNTEMİ

Karatepe’nin tutuklanan ablası Ayşe Alanur Karatepe’nin kardeşi ile gizli haberleşme sistemi belirledikleri, mail adresinin taslak mailine kaydedilen Word dosyaları üzerinden haberleştikleri tespit edildi.

İtiraf gibi mesajlar… Kaçış planı deşifre oldu! FETÖ’cü hain kardeşlerin gizli yazışmaları ortaya çıktı

"BAŞINI BELAYA SOKACAK LÜKSÜN YOK"

Sabah gazetesinden Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre; kardeşi Burkay Karatepe'ye 10 yıl boyunca lojistik sağlayan mimar ablanın kardeşiyle defalarca buluştuğu öğrenilirken, Karatepe ifadesinde gizli haberleşme yöntemini reddetti.

Mail üzerindeki taslak mesajlara ilişkin incelemede Word dosyasında, "Hurda konusunda da hareket ediyor olman güzel. Senin ruh halin için ama maceraya girme! Zabıtayla karşılaşırsın başını belaya sokacak lüksün yok. Sen bizim için her şeyden önemlisin, sağlıklı olacaksın iyi olacaksın! Pusuda bekliyor çakallar açık bulmak için” mesajlarına rastlandı. Abla Karatepe cümleleri neden kurduğunu söylemeyi reddetti.

İtiraf gibi mesajlar… Kaçış planı deşifre oldu! FETÖ’cü hain kardeşlerin gizli yazışmaları ortaya çıktı

Bir başka konuşmada “Arapça şart. Öğrenmen lazım. Çünkü tipinde en müsait Arap ırk olarak. Dediğim gibi ev bu yaz 400-450 ediyordu. En az 6 ay öncesinde 1 sene öncesinde satmak lazım. Çünkü parayı takip edecekler nereye harcıyor diye.

“2021 HAZİRAN GİBİ SEÇİM OLABİLİR”

En dikkat çeken yazışmalardan biri de "Word Doküman-5" numaralı doküman oldu. Abla Karatepe'nin kardeşine, "Maddi olarak bütçeni ayarla, bir süre yaza kadar iş olacağını sanmıyorum. Tablet değişim işinin 2021'e bırakalım. Zaten bir sonraki görüşme muhtemelen ocak ya da şubat olur. Mümkün olduğunca tel görüşmesi yüz yüze görüşmek yok… 2021 Haziran gibi seçim olabilir durum bize 2-3 yıl stabil. Avukatla görüştüm bu süreci böyle geçireceğiz bekleyeceğiz" dediği saptandı.

İtiraf gibi mesajlar… Kaçış planı deşifre oldu! FETÖ’cü hain kardeşlerin gizli yazışmaları ortaya çıktı

“BELKİ SURİYE ÜZERİNDEN BEYRUT FALAN”

Abla Karatepe’nin kardeşinin yurt dışına kaçırmak için de plan yaptığı tespit edildi. "Word Doküman-11 adlı dosyada şu yazışma yer aldı:

Program değişti, Hatay'a gideceğiz. 1 hafta oradayız. Onlarda çok iyi, yedik içtik, gezdik. Çok sıcak kanlı candan insanlar. Eğer ki ileride bir durum oluşursa o tarafa gitmek zorunda kalırsan kesinlikle güveneceğiz. Belki Suriye üzerinden Beyrut falan işimiz olursa o bölgeye hakim. O yüzden bende ilişkileri sıcak tutma taraftarıyım. Van tarafından İran üzeri olursa oradan da ilişki kuracak güvenilir tanıdığım var. Batı biraz riskli o konuda eniştem yardıma yanaşır mı emin değilim.

İtiraf gibi mesajlar… Kaçış planı deşifre oldu! FETÖ’cü hain kardeşlerin gizli yazışmaları ortaya çıktı

“BU HURDA İŞİNDE PARA VAR”

"Word Doküman 12" de ise Burkay Karatepe'nin yazdığı bir mesaja rastlandı. Karatepe’nin ablasına “Dediğim araç olsa hem işim daha kolaylar hem de daha fazla gelirim olabilir. Aklında olsun bu hurda işinde para var…" dediği belirlendi.

“BİYOMETRİK FOTOĞRAF ÇEKTİR”

Abla Karatepe’nin yazdığı bazı mesajlar ise şöyle;

Sen ihtiyaçlarını belirle biyometrik fotoğraf çektir, bir tane lens olmasın yeni tip çipli kimlik yaptırmak gerek bunların süresi 2023'de doluyor son 3 ay.

İtiraf gibi mesajlar… Kaçış planı deşifre oldu! FETÖ’cü hain kardeşlerin gizli yazışmaları ortaya çıktı

“SADECE A PLANIYLA YOLA ÇIKMIŞSINIZ”

"İkimiz gideceğiz buradan, geçsin sonrasını zaten şekillendirir yaradan. A'dan Z'ye kadar tüm planlar yapıldı. Sizin gibi salak mı bunlar. Sadece A planıyla yola çıkmışsınız onda da tuzağa düşmüşsünüz hepiniz. Her şey yurt dışına çıktı zaten. Tüm mal, para yıllardan beri. Şimdi her şeye hazır bekliyoruz.

“10 BİN DOLAR PARA BİRİKTİRDİM”

Kimlik vs. işini güvendiğim biri var onunla halledeceğim. Bir de damga olmadığı için başka ülkeye giriş çıkış yeni olacak. O yüzden onu bekleteyim mi çıkartayım mı? Para var ayarladım. Evden çalışıyorum arada İstanbul'a gidiyorum. 10 bin dolar para biriktirdim kimlik ve pasaport için.

İtiraf gibi mesajlar… Kaçış planı deşifre oldu! FETÖ’cü hain kardeşlerin gizli yazışmaları ortaya çıktı

“DEPREM ZAMANI TAM KARMAŞA VAKTİYDİ”

Abla Karatepe'nin 2025 yılında yaptıkları bu yazışmada özellikle 6 Şubat 2023'teki deprem döneminde yurt dışına firar etmedikleri için pişman olduğuna dair ifadelere rastlandı. Buna göre abla Karatepe, "Şimdilik uygun şartları bekliyoruz. Aslında 2 yıl önce deprem zamanı tam karmaşa vaktiydi, düşünemedik. Değerlendiremedik bunu…arabayı da uygun bir arada satacağım toplam 8 milyon civarı bir para eder. Yeter bize hayli hayli…" ifadelerini kullandığı saptandı.

İtiraf gibi mesajlar… Kaçış planı deşifre oldu! FETÖ’cü hain kardeşlerin gizli yazışmaları ortaya çıktı

Abla Karatepe kendini “Hiçbir şekilde terör örgütüne yardım etmek gibi bir durumum söz konusu olamaz. Yaptığım her şey 1. dereceden kan bağım olan kardeşim Burkay Karatepe'yedir" diyerek savundu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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