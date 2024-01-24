İYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu

24 Ocak 2024 14:32 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 14:54

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala, İYİ Parti adaylarını açıklamaya devam ediyor. Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugünkü grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’na Buğra Kavuncu, Balıkesir Belediye Başkanlığı’na da Turhan Çömez’i duyurmasının ardından, İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelerek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterecek ismi açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Cengiz Topel Yıldırım kardeşimize İYİ Parti adına ABB Başkan adaylığı ve inşallah belediye başkanlığını teklif ettiğimde hiç sektirmeden, ‘Tabii ki Ankara’ya hizmet etmek benim için bir görevdir, şereftir’ dedi. Kazanmak üzere bugünden itibaren yola çıkıyor. Aramıza hoş geldiniz” diyerek Cengiz Topel Yıldırım’ın adaylığını duyurdu.

Akşener şöyle devam etti:

“Ankara’yı inşallah İYİ Parti’nin kazandığı ve iyi belediyeciliğin uygulandığı, sonra da 2028’de İYİ Parti’nin iktidar olmasında ve ‘Cumhurbaşkanı adayımız şudur’ dediğimizde onun seçildiği bir sistemin oluşmasında yol başçısı olacak.”

Adaylığı açıklanan Yıldırım, Gaffar Okkan’ı rahmetle anarak sözlerine başladı. Ankara’nın Anadolu medeniyetlerin merkezi olduğunu söyleyen Yıldırım, “Böyle bir kentin yönetimine talip olmak, her şeyden önce yüksek bir sorumluluk bilinci ve vizyon gerektirir. Ancak unutmamalıyız ki, siyasetçilere ve yöneticilere sorumluluk yükleyen yalnızca tarih ve geçmiş değil, içinde bulunulan dönem ve dönemin şartlarıdır” dedi.

'ANKARA HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL'

Yıldırım, Ankara’nın hak ettiği bir yerde olmadığını ekleyerek, “Ankara adına, şanına, rütbesine ve mazisine yakışan bir konumdan fersah fersah uzaktır. Tam bir asırdır ülkemize başkentlik yapan Ankara, mevcut potansiyelini bir türlü harekete geçirememiştir” diye devam etti.

Ankaragücü yönetiminde, eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in ekibi ile mücadelesiyle öne çıkan Yıldırım, uzun süre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Başdanışmanlığını” da yapmıştı.

CENGİZ TOPEL YILDIRIM KİMDİR?

Cengiz Topel Yıldırım, 1964 Nevşehir Kozaklı doğumlu olmasına rağmen tüm hayatını Ankara’da geçirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrenim gördü, gündeme Ankaragücü Futbol Takımı ile çıktı.

Ankaragücü yönetiminde, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ekibi verdiği mücadeleyle adından söz ettirdi.

Yıldırım'ın ismi bir dönem CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yoğun bir şekilde geçti ancak Yıldırım aday olmadı.