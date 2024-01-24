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    Özgür Özel'in ardından Akşener de hükümete seslendi: En düşük emekli maaşı 17 bin lira olmalı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İYİ Parti lideri Meral Akşener, emekli zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özgür Özel gibi en düşük emekli maaşının 17 bin lira olması gerektiğini belirten Akşener, kök maaş sisteminden de vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. 

    Özgür Özel&#039;in ardından Akşener de hükümete seslendi: En düşük emekli maaşı 17 bin lira olmalı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Emekli maaşlarıyla ilgili konuşan Akşener, CHP lideri Özgür Özel gibi en düşük emekli maaşının 17 bin liraya çıkarılması gerektiğini söyledi.

    "ASGARİ ÜCRETİN YARISI KADAR MAAŞ ALIYORLAR" 

    Akşener, "Emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Akşener, "Şayet asgari ücret, asgari ücretse emekli maaşı nasıl asgari ücretin altında olabiliyor? 3 yıldır emekli maaşlarını asgari ücretle eşitleyin çağrısı yapıyoruz. Emeklilerimiz için her geçen gün kötüleşen tabloyla karşı karşıyayız. Daha 10 yıl önce asgari ücretin yüzde 24 üzerinde maaş alan emeklilerimiz bugün neredeyse asgari ücretin yarısı kadar maaş alıyor" dedi.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yapan İYİ Parti lideri Akşener, "Sayın Erdoğan, emeklilerimiz üzerindeki ağır yükü kaldırın. En düşük maaşını asgari ücret seviyesine çıkarın. Kök maaş işinden vazgeçin. Yüksek ücret üzerinden prim ödeyenleri cezalandırmayın. Emeklilerimiz kendi hayatlarında değil, evlatlarının hayatlarından da sorumlu." ifadelerini kullandı.

    ÖZGÜR ÖZEL DE AYNI ÇAĞRIYI YAPMIŞTI

    CHP lideri Özgür Özel de dün akşam yaptığı açıklamada, "Biz diyoruz ki, en düşük emekli maaşı 10 bin lira olmasın, asgari ücret düzeyine çıksın, 17 bin lira olsun. Biz en düşük emekli maaşı, asgari ücrete eşitlenene kadar yani en az 17 bin lira olana kadar konuşmaya devam edeceğiz. Emeklilerin sesini duyurmaya devam edeceğiz." demişti.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    EMEKLİZAMMERAL AKŞENERÖzgür Özel
    Haberler > Ekonomi > Özgür Özel'in ardından Akşener de hükümete seslendi: En düşük emekli maaşı 17 bin lira olmalı
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