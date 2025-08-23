Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmit Körfezi'ni kirleten gemi hakkında yasal işlem başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
İzmit Körfezi'ne kirli balast deşarj ettiği tespit edilen gemi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak için İzmit Körfezi'nde 7 gün 24 saat denetim gerçekleştiriliyor.

Körfezde kirliliğe neden olan tüm unsurlar, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı denetim ekipleri tarafından hem takip hem de tespit ediliyor.

Bu doğrultuda Reis Bey Kontrol Teknesi, İzmit Körfezi'nde yürüttüğü rutin kontroller sırasında Körfez ilçesindeki bir liman tesisine yanaşık bulunan tankerden denize kirli balast deşarj edildiğini tespit etti.

Ekipler, kontrol, denetleme ve idari yaptırım kararı verme yetkisi olan Türkiye Çevre Ajansına (TÜÇA) numuneleri iletti. TÜÇA tarafından tespit edilen kirlilik kapsamında yasal süreç başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi, körfezde çevresel bütünlüğü korumaya yönelik çalışmalarını düzenli sürdürürken, tespit edilen gemi kaynaklı kirlilikleri ilgili kurumlara bildirerek yaptırımların uygulanmasına katkı sağlıyor.

Denetimler kapsamında, 2006-2023 yıllarında İzmit Körfezi'nde yürütülen kontrollerde 500 gemi ve deniz aracına yaklaşık 181 milyon lira idari yaptırım uygulandı.

