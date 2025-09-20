Kabus geri döndü, uzmanlar uyardı: Müsilaj tehlikesi kış boyu sürebilir

Marmara Denizi'nin güneyindeki balıkçılar ve dalgıçlar müsilaj ile karşılaştı. Özellikle Tekirdağ Şarköy açıklarında görülmeye başlanan müsilaj hakkında açıklamalarda bulunan ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, "Bu sıcaklık koşulları ve oluşan fitoplankton aktiviteleri sonucunda, Ekim-Kasım aylarında organik madde birikimi için fitoplanktonda tekrar bir çoğalma dönemi başlıyor. Dolayısıyla, eğer bu dönemdeki çoğalma çok yüksek olursa ve fitoplankton üretimi artarsa, müsilaj olayının kış boyunca devam etme ihtimali ne yazık ki ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.

"SEBEBİ AĞUSTOS AYINDAKİ AŞIRI ORGANİK MADDE BİRİKİMİ"

Ağustos ayında yaşanan aşırı organik madde birikimi sonucunda müsilaj görüldüğünü belirten Türkoğlu, "Müsilaj bir organik madde aslında; protein, karbonhidrat ve kısmen başka minerallerin de yer aldığı. Önce başlangıçta lif şeklinde oluşan ve daha sonra bunların bir araya gelmesiyle daha da yoğunlaşan ve halı iplikleri gibi bu liflerin su hareketleri ile bir araya toplanıp daha kalın, daha sağlam tabakalar oluşturması yoluyla denizel sistemde oluşan bir olay. Müsilaj şu anda, ağustos döneminde aşırı fitoplankton birikim olduğu için bunun sonucu olarak bu organik maddenin parçalanması daha yeni eylül ayının başlarında organik parçalanmaya gitti. Dolayısıyla müsilajın oluşumu ağustos ayındaki aşırı organik madde birikimi" ifadelerini kullandı.

"BİR HAFTA SONRA GÖRMEYE BAŞLARIZ"

Müsilajın kısa süre içerisinde Çanakkale'de de etkili olacağını aktaran Prof. Dr. Türkoğlu, "Ağustos ayı yılın en yüksek organik madde birikim dönemlerinden birisidir. Şu anda yoğun bir müsilaj oluşumu söz konusu ilk 20 metrede, yüzey sularına yakın hatta kısmen yüzey suyuna çıkmış durumda. Bu akıntı sistemleri ile yaklaşık 5-6 gün içinde bir hafta sonra buralarda yoğun şekilde görmeye başlarız" diye konuştu.

"KIŞ BOYUNCA DEVAM EDEBİLECEĞİ OLGUSU DA SÖZ KONUSU"

Prof. Dr. Türkoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: