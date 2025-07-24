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Akdeniz'de tedirgin eden görüntü! Sebebi bilinmiyor, müsilajı andırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Akdeniz, Hatay, Arsuz, Kirlilik, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay sahilinde su yüzeyinde oluşan köpüksü beyaz tabaka, bölgede yaşayan vatandaşları endişelendirdi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde müsilaj endişesi yaşanıyor. Denizin yüzeyinde oluşan köpüksü beyaz tabaka çok kısa sürede belirgin hale geldi. Denizdeki renk değişimi ise vatandaşları tedirgin etti.

Renk değişiminin nedeni henüz netlik kazanmazken, konuyla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Akdeniz'de tedirgin eden görüntü! Sebebi bilinmiyor, müsilajı andırıyor - 1. Resim

"SEBEBİNİ BİLMİYORUZ, MÜSİLAJI ANDIRIYOR"

Denize yüzmek için gelen Kadir Polat (42), karşılaştığı manzara karşısında tedirginlik yaşadı.

Beyaz tabakanın müsilajı andırdığını söyleyen Polat, "Denizde ciddi bir kirlilik söz konusu. Sahil Güvenlik botları da bölgede nöbet tutuyor. Bu kirliliğin sebebini bilmiyoruz, müsilajı andırıyor. Bölgede bulunan iki büyük balık çiftliğinden kaynaklanıyor olabilir. Denizi seviyorum, memleketimi seviyorum, bu manzarada hem yüzmek hem de dalış yapmamı engelledi. Yetkililerden bir çözüm bekliyorum. Bu durum gerçekten çok üzücü" şeklinde konuştu.

Akdeniz'de tedirgin eden görüntü! Sebebi bilinmiyor, müsilajı andırıyor - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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