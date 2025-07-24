Akdeniz'de tedirgin eden görüntü! Sebebi bilinmiyor, müsilajı andırıyor

Hatay sahilinde su yüzeyinde oluşan köpüksü beyaz tabaka, bölgede yaşayan vatandaşları endişelendirdi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde müsilaj endişesi yaşanıyor. Denizin yüzeyinde oluşan köpüksü beyaz tabaka çok kısa sürede belirgin hale geldi. Denizdeki renk değişimi ise vatandaşları tedirgin etti.

Renk değişiminin nedeni henüz netlik kazanmazken, konuyla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

İlgili Haber Bakanlıktan müsilaj için yeni hamle! Kirlilik azalırsa bütün derelerde uygulanacak

"SEBEBİNİ BİLMİYORUZ, MÜSİLAJI ANDIRIYOR"

Denize yüzmek için gelen Kadir Polat (42), karşılaştığı manzara karşısında tedirginlik yaşadı.

Beyaz tabakanın müsilajı andırdığını söyleyen Polat, "Denizde ciddi bir kirlilik söz konusu. Sahil Güvenlik botları da bölgede nöbet tutuyor. Bu kirliliğin sebebini bilmiyoruz, müsilajı andırıyor. Bölgede bulunan iki büyük balık çiftliğinden kaynaklanıyor olabilir. Denizi seviyorum, memleketimi seviyorum, bu manzarada hem yüzmek hem de dalış yapmamı engelledi. Yetkililerden bir çözüm bekliyorum. Bu durum gerçekten çok üzücü" şeklinde konuştu.