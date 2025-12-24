Kadıköy'de 5 katlı bir apartmanın dış cephesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kontrol altına alınırken, yangın sonrasında bir restoran ise kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde saat 15.00 sıralarında iki bloklu 5 katlı bir binada yangın çıktı. Çıkış sebebi bilinmeyen yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kadıköy’de 5 katlı binada yangın! Bir restoran kullanılamaz hale geldi

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Girişinde iş yerleri olan binanın dış cephesindeki yangına müdahale etmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı. Bina tahliye edildi.

Kadıköy’de 5 katlı binada yangın! Bir restoran kullanılamaz hale geldi

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrasında binanın çatı katı ve giriş katında bulunan bir restoran ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Faciada ölen yada yaralanan kimse olmadığı açıklandı.

Kadıköy’de 5 katlı binada yangın! Bir restoran kullanılamaz hale geldi

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonrasındaki çalışmalar nedeniyle Bağdat Caddesi tamamen trafiğe kapatıldı. Öte yandan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kadıköy’de 5 katlı binada yangın! Bir restoran kullanılamaz hale geldi

Haberle İlgili Daha Fazlası