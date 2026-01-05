Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, DEVA Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Karatutlu'nun, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılacağını açıklayan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'la birlikte çarşamba günü AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.

KENDİ AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Karatutlu, "DEVA Partisi ve Yeni Yol Grubu bünyesinde sürdürmekte olduğum tüm görevlerden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'YE Mİ KATILACAK?

Bu açıklamanın ardından vekil, biyografisindeki 'DEVA Partisi' ismini sildi. Karatutlu'nun AK Parti'ye geçeceği, çarşamba günkü grup toplantısında da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozetini alacağı iddia edildi.

CHP'DEN İSTİFA EDEN VEKİL DE AK PARTİ'YE GEÇİYOR

Öte yandan CHP'den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır da geçtiğimiz hafta AK Parti'ye katılacağını söylemişti. Çakır "7 Ocak Çarşamba günü grup toplantısında AK Parti'ye geçiyorum. AK Parti'nin yaptığını Türkiye'ye kimse yapmadı. AK Parti, devletinin, milletinin yanında. Millete de sordum, 'Nereye geçeyim?' dedim, 'AK Parti'ye geç' dediler, ben de milletin dediğini yapıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

