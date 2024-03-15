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Haberler > Gündem > Kahramanmaraş şantiye alanına döndü

Kahramanmaraş şantiye alanına döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

6 Şubat felaketinin merkezi Kahramanmaraş'ta inşaat çalışmaları devam ediyor. Şehir merkezi şantiye alanına dönüşürken felaketin üzerinden geçen 13 ayın ardından Kahramanmaraş'taki yıkım 13 ayın ardından bir kez daha dron ile görüntülendi. 

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden 13 ay geçti. 11 kenti enkaza çeviren felaketin yaraları kapatılmaya çalışılıyor. Evlerini, iş yerlerini kaybeden vatandaşlar için devlet hemen harekete geçti. 

Bu çerçevede imarı ve inşası noktasında alt ve üstyapı imalatları devam ederken, kalıcı konut ve iş yerleri de hızla yükseliyor.

Kahramanmaraş şantiye alanına döndü - 1. Resim

Şehir tasarım projesi çerçevesinde birçok noktada şantiyeler kurulurken, Azerbaycan Mahallesi’nin de inşası sürüyor. TOKİ tarafından yürütülen projede alanda kazı, dolgu ve temel hazırlıkları tamamlandı. Şehir merkezindeki yerinde tasarım ve dönüşüm çalışmaları çerçevesinde binalar yükselmeye başlandı.

Kahramanmaraş şantiye alanına döndü - 2. Resim

ŞEHİR MERKEZİ ŞANTİYE ALANINA DÖNDÜ

Depremin üzerinden geçen 13 ayın ardından şehir merkezi dron ile görüntülendi. Görüntülerde birçok noktada inşaat çalışmalarının devam ettiği, şehir merkezinin ise adeta şantiye alanına döndüğü görüldü.

Kahramanmaraş şantiye alanına döndü - 3. Resim

'KAHRAMANMARAŞ TANINMADIK HALDE'

Depremzede Rukiye Çelik, “Şehrimiz eski haline getirilsin. Her yer tanınmadık hale geldi. İleriki zamanlarda çalışmaların hızlanmasını ve daha güzel bir şehir haline de getirilir ise bizim için çok daha güzel olacak” dedi.

Kahramanmaraş şantiye alanına döndü - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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