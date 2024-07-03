Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD verileri açıkladı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19.43'te 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanı sallanmaya devam ediyor. Son deprem haberi ise 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'tan geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 19.43'te 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem ilçede ve çevre bölgelerde hissedilirken, sarsıntının derinliği ise 10.03 kilometre olarak ölçüldü.