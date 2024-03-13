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Haberler > Gündem > Kahramanmaraş'ta heyelan: Araçlar toprağa gömüldü

Kahramanmaraş'ta heyelan: Araçlar toprağa gömüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kahramanmaraş&#039;ta heyelan: Araçlar toprağa gömüldü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta istinat duvarının çökmesi ile toprak kayması meydana geldi. Yaşanan olayda çok sayıda araç zarar gördü.

Onikisubat ilçesi Mercimektepe Mahallesi'nde heyelan meydana geldi.

Bölgedeki istinat duvarının çökmesi ile toprak kayması yaşandı.

Kahramanmaraş'ta heyelan: Araçlar toprağa gömüldü - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile zarar gören araçlar göçüğün olduğu yerden kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta heyelan: Araçlar toprağa gömüldü - 2. Resim

Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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