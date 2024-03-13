Kahramanmaraş'ta heyelan: Araçlar toprağa gömüldü
Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta istinat duvarının çökmesi ile toprak kayması meydana geldi. Yaşanan olayda çok sayıda araç zarar gördü.
Onikisubat ilçesi Mercimektepe Mahallesi'nde heyelan meydana geldi.
Bölgedeki istinat duvarının çökmesi ile toprak kayması yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile zarar gören araçlar göçüğün olduğu yerden kaldırıldı.
Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı