Kandilli açıkladı! Malatya'da bir korkutan deprem daha

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Şubat 2024 18:13 - Güncelleme: 16 Şubat 2024 18:42 - Güncelleme:

Malatya, Deprem, Haber

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde 4.1'le sallanan Malatya'da bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, merkez üssü Darende olan depremin büyüklüğü 3 olarak kaydedildi.