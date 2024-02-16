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    Kandilli açıkladı! Malatya'da bir korkutan deprem daha

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kandilli açıkladı! Malatya&#039;da bir korkutan deprem daha
    Malatya, Deprem, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sabah saatlerinde 4.1'le sallanan Malatya'da bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, merkez üssü Darende olan depremin büyüklüğü 3 olarak kaydedildi.

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin vurduğu Malatya'da artçı sarsıntılar devam ediyor. 

    Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, kentte saat 17.53'te 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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    Merkez üssü Darende olan sarsıntının derinliği 2 kilometre olarak ölçüldü.

    Öte yandan yine Malatya'da bu sabah saat 06.54'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti. 3.8 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssü ise Akçadağ idi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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