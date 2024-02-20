Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Kandilli duyurdu! Türkiye sınırında korkudan deprem

    Kandilli duyurdu! Türkiye sınırında korkudan deprem

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kandilli duyurdu! Türkiye sınırında korkudan deprem
    Deprem, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Türkiye-İran sınırında saat 22.44'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Van, Hakkari, Iğdır gibi çevre illerde de hissedildi.

    Kandilli Rasathanesi, Türkiye-İran sınırında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 22.44'te kaydedilen deprem 3.7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sarsıntının büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. AFAD'a göre depremin derinliği ise 7 kilometre.

    AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

    Deprem, Van, Hakkari, Iğdır, Ağrı, Şırnak gibi çevre illerde de hissedildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İstanbul Fatih'te hareketli saatler! Sokaklar kapatıldı, polis alarma geçti - Gündemİstanbul Fatih'te hareketli saatler! Polis alarma geçti'Eşim beni öldürecek' ihbarı yaptı, sırra kadem bastı! Leyla bir haftadır her yerde aranıyor - Gündem'Eşim beni öldürecek' ihbarı yaptı, sırra kadem bastıOtobüste yer isteyen kadına yumruğa soruşturma - GündemOtobüste yumruğa soruşturmaMarmara'da batan geminin kayıp mürettebatı için SAS komandoları ve 'kameralı can simidi' devrede - GündemSAS komandoları ve 'kameralı can simidi' devredeTürkiye-Arnavutluk 6 anlaşmaya imza attı! Erdoğan: "Ticarette hedef 2 milyar dolar" - Gündem"Türkiye vazgeçilmez bir aktör"Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatörlerle görüştü - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatörlerle görüştüKadıköy ve Ümraniye'de korkutan yangın! Alev alev yandığı anlar havadan görüntülendi - GündemKadıköy ve Ümraniye'de korkutan yangın
    Sonraki Haber Yükleniyor...