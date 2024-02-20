Kandilli duyurdu! Türkiye sınırında korkudan deprem

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Şubat 2024 23:00 - Güncelleme: 20 Şubat 2024 23:21 - Güncelleme:

Deprem, Haber

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Türkiye-İran sınırında saat 22.44'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Van, Hakkari, Iğdır gibi çevre illerde de hissedildi.