Kandilli duyurdu! Türkiye sınırında korkudan deprem
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Türkiye-İran sınırında saat 22.44'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Van, Hakkari, Iğdır gibi çevre illerde de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi, Türkiye-İran sınırında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 22.44'te kaydedilen deprem 3.7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sarsıntının büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. AFAD'a göre depremin derinliği ise 7 kilometre.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Deprem, Van, Hakkari, Iğdır, Ağrı, Şırnak gibi çevre illerde de hissedildi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi