Kaos ittifakı toplumu kışkırtıyor! Milletin sinir uçlarıyla oynuyorlar

CHP, Kandil’in siyasi uzantısı DEM Parti ve Zafer Partisi iş birliği içerisinde sinir uçlarıyla oynayarak toplumu galeyana getirmeye çalışıyor.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Ana muhalefet partisi CHP, Kandil güdümlü DEM Parti ve Zafer Partisi el ele vererek Türk milletinin sinir uçları ile oynuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere belediye başkanları ve parti yöneticilerinin son dönemde çıkardığı protokol krizleri ile bir yandan resmî teamüllere meydan okurken diğer taraftan tabanlarını kışkırtıyor. Ayrıca İslam’a, Türk milletine ve millî değerlerimize hakaret edenleri himaye ederek yeni bir gerilim hattı üretiyorlar. DEM Parti ise ürettiği CHP benzeri protokol krizleri ile birlikte Türk bayrağı, İstiklal Marşı, yönettikleri yerleşim birimlerinde terör iltisaklı isimleri işe alma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resimlerini makam odalarından kaldırma, cadde ve sokak isimlerini provokatif yöntemlerle değiştirme yoluna giderek bölge halkını kışkırtıyor. Kaos ittifakının tamamlayıcı unsuru Zafer Partisi ise mülteciler ve M. Kemal gibi farklı sinir uçları üzerinden halkı galeyana getirmeye çalışıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos kutlamalarında yaptığı değerlendirmede provokasyonlara dikkat çekerek farklı kışkırtma yöntemleri ile toplumun sinir uçları ile oynandığı uyarısında bulundu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu olayların salt iç denklemle açıklanamayacağını savundu. Özellikle “CHP’nin üstlendiği rol çok tehlikeli” diyen Limoncuoğlu, şunları söyledi:

Bugüne kadar eleştirdikleri her şeyi kendileri yapıyor. Eylem biçimi ve toplumda oluşturduğu tahribat açısından PKK uzantısı DEM’le birlikte ortak hareket etmeleri tehlike dozunu artıran faktör. Ülke telafisi zor bir kutuplaşmaya sürükleniyor. Bölücü DEM, Doğu ve Güneydoğu’da tabelaları değiştirip İstiklal Marşı ve Türk bayrağına saygısızlık ediyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı’nın makamda olması zorunlu resmini kaldırıyor. PKK destekçiliği resmî olarak belirlenen isimlere belediyelerde kadro veriliyor. Tıpkı CHP’nin aylardır hemen her millî gün ve toplantıda yaptığı protokol provokasyonları ton farkı ile Doğu ve Güneydoğu’da bunlar gerçekleştiriyor.

Sözde Türkçülük sloganı ile hareket eden Zafer Partisi de Kayseri, İstanbul, Gaziantep, Bursa, Ankara ve hassas noktalarda gerçekleştirdiği provokasyonlarla aynı sürece diğer kanattan destek veriyor. Başta Türkiye’nin aklı selimle çözmesi gereken mülteci meselesini kriz alanına çevirerek bir anlamda CHP ve DEM’e destek veriyor durumdalar. Türkiye çok açık bir kışkırtma ve toplumsal kaos mühendisliği ile hizaya çekilmek isteniyor. Bir el kaşıyor ve bu durum sadece iç dengelerle izah edilmenin ötesinde harici odakların etkin olduğu bir operasyon şekli.

HEDEF SADECE CUMHUR İTTİFAKI DEĞİL

Sistemli bir provokasyon dalgası ile karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Siyaset Bilimci Dr. Alihan Limoncuoğlu, hedefin sadece Cumhur İttifakı olmadığını ifade etti. Türkiye’nin benzer oyunlara farklı dönemlerde birçok kez maruz kaldığını hatırlatan Limoncuoğlu, şöyle devam etti: Aynı aksiyon pratikleri bize kurgunun tek bir odaktan yapıldığını gösteriyor. Aynı senaryo değişik isim ve partiler tarafından sahneleniyor. Cumhuriyeti kuran ve Atatürk’ün kurucu başkan olduğu CHP yoksa neden Türk askeri ile çatışmış ve öldürülmüş bir PKK’lının cenazesine giden Suavi’yi himaye etsin? Ya da Ahlat’ta Afyon’da, Denizli’de Ankara’da ve birçok özel gün ve etkinlikte neden sürekli protokol krizi çıkarsın. Türk toplumuna küfreden Dilruba Kayserilioğlu ve benzeri isimlere neden kalkan olsun? Bu eylemlerin tek bir amacı var. O da toplumsal öfkeyi kabartarak dışarıda ülkeyi zayıflatmak.

GAZİANTEP ÖZELLİKLE SEÇİLDİ

Anadolu İnternet Gazetecileri Federasyonu Başkanı Arif Kurt da son dönem Gaziantep’te yapılan provokasyonlara dikkat çekerek şunları kaydetti:

Bu durum tesadüf değil. Barındırdığı mülteciler ve sınır ili olması hasebi ile Gaziantep’i özellikle seçtiler. CHP’nin 30 Ağustos tahriki ve aynı gün Zafer Partisi İl Başkanı Mehmet Pamuk’un hutbe provokasyonu eş güdümlü bir eylem biçimi niteliği taşıyor. Şehrimiz üzerinden kirli hesapların yapıldığını biliyoruz. Gaziantep, istiklal, istikbal ve istikrar şehri olarak yaşayacaktır. İsmail Heniyye posteri ile ilgili valimiz çok detaylı açıklamalarda bulundu.