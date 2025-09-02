Karabük'teki yangınla mücadele sürüyor! Alevlerin sardığı yol trafiğe kapatıldı

Kastamonu-Karabük sınırındaki 2 orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde dün çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin gece boyu karadan yürüttüğü çalışmalara günün ağarmasıyla helikopterlerle destek verilmeye başlandı.

Yangınlara, 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 182 personelle müdahale ediliyor. Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 vatandaş tahliye edilirken, 496 büyük ve küçükbaş hayvan da güvenli bölgeye alındı.

YOL ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile Kastamonu'nun Araç ilçesi sınırlarındaki orman yangınları sebebiyle Kastamonu-Karabük kara yolunda, Karabük ve Kastamonu'nun Araç ilçeleri arasında araç trafiğine kapatıldı.

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA İLERLİYOR

Son bir haftadır yangınlarla boğuşan Karabük'te bu akşam saatlerinde çıkan yeni yangınla havadan ve karadan yoğun bir şekilde mücadele devam ederken, yangın rüzgarın da etkisiyle Aladağ istikameti yönünde ilerliyor.

3 KÖY BOŞALTILDI

Çıkan yangın sonucu Kahyalar köyü, Saitler köyü ve Kadıköy köyü ile bunlara bağlı mahalleler tedbiren boşaltıldı.

Bölgedeki yangın ve yoğun duman ise dronla havadan görüntülendi.