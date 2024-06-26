Karadeniz Ereğli'de 2 farklı grup tarafından oyun makineleri soygunu

Zonguldak'ın 18 Haziran Parkı'na gelen 2 ayrı grup, oyun makinelerinden hırsızlık yaptı. İşletmeci Melih Karaarslan'ın kameraları incelmesi üzerine genç hırsızlar ortaya çıktı. Emniyet ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Artan hırsızlık vakalarına karşı Google'dan yeni önlem! Latin Amerika'da test ediliyor...

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde oyun makinelerinden hırsızlık yapılma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı 18 Haziran Parkı'nda Melih Karaarslan, işletmesindeki oyun makinelerinin kilitlerinin kırıldığını ve içlerindeki paranın çalındığını tespit etti.

2 AYRI GRUP HIRSIZLIK YAPTI

Güvenlik kameralarını kontrol eden Karaarslan, 2 ayrı grup tarafından hırsızlık yapılıp makinelere zarar verildiğini görmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu. Polis, hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada makinelere zarar verilmesi ve içlerinden paraların çalınması iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda, gece saat 02.31'de gelen iki çocuğun makinelerin kilitlerini zorlayıp içlerindeki paraları almaları ile 04.17'de gelen genç grubun açılmayan kilitleri zorlaması ve cihazlara zarar vermesi yer alıyor.