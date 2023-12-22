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Karadeniz'de deprem! (AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...)
Karadeniz açıklarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.0 olarak açıklandı. Deprem kıyı sahilindeki illerde de hissedildi.
Karadeniz beşik gibi sallandı... Bu kapsamda Karadeniz'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem kıyı sahilindeki Bartın, Kastamonu gibi illerde kendisini hissettirdi. Deprem sonra yerel sakinler kısa süreli bir panik yaşadı.
KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi, Karadeniz'deki depreme ilişkin ayrıntıları resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Buna göre deprem saat 14:25 sularında yerin 15 buçuk kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Karadeniz'deki depremin tam konumu
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Türkiye Gazetesi / Fatih Uğur - Gündem