Karadeniz'de deprem! (AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...)

22 Aralık 2023 14:55 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 16:28

Karadeniz beşik gibi sallandı... Bu kapsamda Karadeniz'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem kıyı sahilindeki Bartın, Kastamonu gibi illerde kendisini hissettirdi. Deprem sonra yerel sakinler kısa süreli bir panik yaşadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi, Karadeniz'deki depreme ilişkin ayrıntıları resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Buna göre deprem saat 14:25 sularında yerin 15 buçuk kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Karadeniz'deki depremin tam konumu

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...