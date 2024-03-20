Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Karısını bıçaklayarak katleden adam tutuklandı

Karısını bıçaklayarak katleden adam tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Karısını bıçaklayarak katleden adam tutuklandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de, eşi İpek Tarhan'ı bıçaklayarak öldüren zanlı ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Hamit Tarhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iftar öncesi korkunç bir cinayet meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamit Tarhan (58) ile karısı İpek Tarhan (64) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüşmesi sonucu Hamit Tarhan, mutfaktan aldığı bıçakla karısını defalarca bıçakladı ve evden çıktı.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Gürültüyü duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Karısını bıçaklayarak katleden adam tutuklandı - 1. Resim

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayete kurban giden İpek Tarhan’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, karısını bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi kocanın ise polis merkezine giderek olayı itiraf ettiği ve teslim olduğu öğrenilmişti.

Karısını bıçaklayarak katleden adam tutuklandı - 2. Resim

ZANLININ İLK İFADESİ

Cinayet şüphelisi koca Hamit Tarhan'ın emniyetteki ifadesinde, eşinin psikolojik sorunlarının olduğunu, tartışma esnasında karısının kendisine saldırıp küfür ettiğini ve karısını bıçaklamaya başladığını söylediği öğrenilmişti.

Karısını bıçaklayarak katleden adam tutuklandı - 3. Resim

DEPREMDEN SONRA İZMİR'E YERLEŞMİŞLER

Çiftin 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Malatya'dan İzmir'e yerleştikleri, iki çocuk sahibi oldukları, çocuklarından birinin İstanbul'da üniversite okuduğu bilgisi edinilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Hamit Tarhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
FETÖ'nün önemli isimlerindendi: Eski Vali Ahmet Pek gaybubet evinde yakalandı! - GündemEski Vali Ahmet Pek gaybubet evinde yakalandı!Vatandaşı isyan ettiren fahri müfettişler için yeni karar: Artık park cezası yazamayacaklar - GündemEGM'den trafik cezaları için yeni karar!Uzmandan korkutan uyarı: Yalova'daki hareketlenme Marmara'ya sıçrayabilir - Gündem"Yalova'daki hareketlenme Marmara'ya sıçrayabilir"Murat Kurum mal varlığını açıkladı! İşte tam liste - GündemMurat Kurum mal varlığını açıkladıÖzgür Özel'in 'darbe' sözlerine tepki! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletten özür dile - GündemÖzel'e tepki: Yanına İBB Başkanını al milletten özür dileSeçime 11 gün kala ortaya çıktı! PKK elebaşı Duran Kalkan'dan CHP-DEM ittifakına çağrı - GündemPKK elebaşından CHP-DEM ittifakı çağrısıİTÜ'de elektrik panosunda patlama: 1 kişi yaralandı - GündemİTÜ'de elektrik panosunda patlama: 1 kişi yaralandıAkılalmaz kaza kamerada: Kamyondan kopan tekerlek öğrenciye çarptı - GündemAkılalmaz kaza! Kamyondan kopan tekerlek öğrenciye çarptıKarısını öldürüp çocuğunu ağır yaralayan adam, camdan aşağı atladı - GündemDehşet evi! Eşini öldürüp oğlunu yaraladı, camdan atladıİzmir'de taksici Oğuz Erge'yi öldürmüştü: Katil Delil Aysal'ın silahı nereye sakladığı ortaya çıktı - GündemKatilin silahı nereye sakladığı ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...