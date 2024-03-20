Karısını bıçaklayarak katleden adam tutuklandı

İzmir'de, eşi İpek Tarhan'ı bıçaklayarak öldüren zanlı ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Hamit Tarhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iftar öncesi korkunç bir cinayet meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamit Tarhan (58) ile karısı İpek Tarhan (64) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüşmesi sonucu Hamit Tarhan, mutfaktan aldığı bıçakla karısını defalarca bıçakladı ve evden çıktı.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Gürültüyü duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayete kurban giden İpek Tarhan’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, karısını bıçaklayarak öldüren cinayet şüphelisi kocanın ise polis merkezine giderek olayı itiraf ettiği ve teslim olduğu öğrenilmişti.

ZANLININ İLK İFADESİ

Cinayet şüphelisi koca Hamit Tarhan'ın emniyetteki ifadesinde, eşinin psikolojik sorunlarının olduğunu, tartışma esnasında karısının kendisine saldırıp küfür ettiğini ve karısını bıçaklamaya başladığını söylediği öğrenilmişti.

DEPREMDEN SONRA İZMİR'E YERLEŞMİŞLER

Çiftin 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından Malatya'dan İzmir'e yerleştikleri, iki çocuk sahibi oldukları, çocuklarından birinin İstanbul'da üniversite okuduğu bilgisi edinilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Hamit Tarhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.