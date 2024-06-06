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Karısını sırtından oğlunu belinden bıçaklamıştı: Şüphelinin yer değiştirmesi de kaçmasına yetmedi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da Afganistan uyruklu Abdullah Halimi, karısını sırtından üvey oğlunu belinden bıçaklayarak Yunanistan'a kaçmaya çalıştı. Yakalanmamak için sürekli yer değiştiren şüpheli Suluova ilçesinde yakayı ele verirken bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, Afganistan uyruklu Abdullah Halimi (35) aralarında kavga çıkan eşi Hafsane Muhammedi'yi (30) sırtından, 15 yaşındaki üvey oğlu Arah Hasemi'yi de belinden bıçaklayıp kaçtı.

Yaralı anne-oğul ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Genç kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Karısını sırtından oğlunu belinden bıçaklamıştı: Şüphelinin yer değiştirmesi de kaçmasına yetmedi - 1. Resim

YENİ ROTASI BALIKESİR'Dİ

Samsun'da bir gece metruk binada saklanan Abdullah Halimi, Amasya'ya kaçtı. Amasya'da da geceyi metruk binada geçiren şahıs, buradan da Suluova ilçesine gitti. Yakalanmamak için yer değiştiren Abdullah Halimi, Balıkesir'e gitmek için hazırlık yaptı.

Karısını sırtından oğlunu belinden bıçaklamıştı: Şüphelinin yer değiştirmesi de kaçmasına yetmedi - 2. Resim

Balıkesir'den İzmir'e, oradan da yurt dışına kaçmak için plan yapan Abdullah Halimi, Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Suluova ilçesinde yakalanarak Samsun'a getirildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Abdullah Halimi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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