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Kaybolan çocuk uyurken bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kaybolan çocuk uyurken bulundu
Yüksekova, Jandarma Komutanlığı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışması sonucu arazide uyurken bulundu.

Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karlı köyünde S.D. isimli 4 yaşındaki erkek çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine hemen harekete geçti.

4 KM UZAKLIKTA BULUNDU

Havadan drone ile karadan da komando, JAK, iz takip köpeği ve arama kurtarma köpeği ile arazide arama yapan ekipler, çocuğu köyden yaklaşık 4 kilometre uzakta uyurken buldu. Ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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