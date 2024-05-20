Kaybolan çocuk uyurken bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışması sonucu arazide uyurken bulundu.

Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karlı köyünde S.D. isimli 4 yaşındaki erkek çocuğun kaybolduğu ihbarı üzerine hemen harekete geçti.

4 KM UZAKLIKTA BULUNDU

Havadan drone ile karadan da komando, JAK, iz takip köpeği ve arama kurtarma köpeği ile arazide arama yapan ekipler, çocuğu köyden yaklaşık 4 kilometre uzakta uyurken buldu. Ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.