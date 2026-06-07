Diyarbakır’da dün akşamdan itibaren kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Menesa Özel’den yürekleri dağlayan haber geldi. Kız çocuğunun cansız bedeni evlerinin bahçesindeki havuzda bulundu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde dün akşam, 5 yaşındaki Menesa Özel'den haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

DÜN AKŞAM KAYBOLMUŞTU

Ailenin kayıp ihbarında bulunmasının ardından Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı arama çalışması başlattı.

HAVUZDA ÖLÜ BULUNDU

Arama çalışmaları sürerken kahreden haber geldi. 5 yaşındaki Menesa’nın cansız bedeni, evlerinin bahçesindeki havuzda bulundu.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede minik kız çocuğunun hayatını kaybettiği kesinleşti. Menesa Özel, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası