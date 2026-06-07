İhlas Haber Ajansı • Diyarbakır
Kayıp çocuk ölü bulundu! Diyarbakır'da 5 yaşındaki Menesa’dan kahreden haber
Diyarbakır’da dün akşamdan itibaren kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Menesa Özel’den yürekleri dağlayan haber geldi. Kız çocuğunun cansız bedeni evlerinin bahçesindeki havuzda bulundu.
Özetle DinleKayıp çocuk ölü bulundu! Diyarbakır'da 5 yaşındaki...
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Gündem 2 dk önce
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki Menesa Özel, evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu.
- 5 yaşındaki Menesa Özel'den dün akşam ailesi haber alamadı.
- Aile durumu polis ekiplerine bildirdi.
- Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı arama çalışması başlattı.
- Menesa Özel'in cansız bedeni evlerinin bahçesindeki havuzda bulundu.
- Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
- Minik kız çocuğunun hayatını kaybettiği kesinleşti.
- Menesa Özel, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde dün akşam, 5 yaşındaki Menesa Özel'den haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.
DÜN AKŞAM KAYBOLMUŞTU
Ailenin kayıp ihbarında bulunmasının ardından Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı arama çalışması başlattı.
HAVUZDA ÖLÜ BULUNDU
Arama çalışmaları sürerken kahreden haber geldi. 5 yaşındaki Menesa’nın cansız bedeni, evlerinin bahçesindeki havuzda bulundu.
OTOPSİ YAPILACAK
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede minik kız çocuğunun hayatını kaybettiği kesinleşti. Menesa Özel, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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