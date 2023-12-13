Kayseri'de dehşet dolu anlar! 1 ölü, 1 yaralı

13 Aralık 2023 18:57 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 19:06

Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada bıçaklanan S.D. ve R.D. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı S.D. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, R.D. de Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.D., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Ekipler olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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