Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kayseri'de savaş alanını aratmayan manzaralar! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Kayseri'de savaş alanını aratmayan manzaralar! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Suriye, Kayseri, Taciz, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği iddiası sonrası kent savaş alanına döndü. Kalabalık gruplar, yabancı uyruklulara ait iş yerlerini ateşe verdi, hasar gün ağarınca ortaya çıktı. 

Kayseri'nin Danişmentgazi Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre Suriye uyruklu kişi, 5 yaşındaki çocuğu taciz ederken yakalandı. Öfkeli vatandaşlar sokağa döküldü, şüpheliyi almak için taşkınlık çıkardı. 

Özel harekat polisleri tarafından alınan şüpheli emniyete götürüldü. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu Mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları, iş yerleri ve ikametlerini ateşe verdi.

Kayseri'de savaş alanını aratmayan manzaralar! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı - 1. Resim

TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahale etti.

Kayseri'de savaş alanını aratmayan manzaralar! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı - 2. Resim

SABAHA KADAR ÖNLEM ALDILAR

Sabaha kadar süren olaylarda onlarca araca zarar verilirken; bazı ev ve işyerleri de ateşe verildi.

Kayseri'de savaş alanını aratmayan manzaralar! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı - 3. Resim

Polisin sabaha kadar güvenlik önlemi aldığı mahalledeki hasar da gün ağarınca ortaya çıktı.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ise olayla ilgili, "Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır" açıklamasını yaptı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Evden 'Roma' çıktı: Bir tarih ele geçirildiGazi Koşusu'nu Arda Güler sevinciyle kutlayan Akın Sözen, Arda Turan'ın takım arkadaşı çıktı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'deki patlamada hayatını kaybeden Dilek Bağ'ın cenaze töreninde tabutu herkesi ağlattı - GündemTabutuna serdiler! Son yolculuğuna böyle uğurlandıİstanbul Hadımköy'de çıkan yangın kontrol altına alındı - GündemKorkutan yangın! Havadan ve karadan kontrol altına alındıErdoğan'dan Kayseri'deki olaylara ilişkin açıklama: Muhalefetin zehirli söylemlerinin sonucudur - GündemKayseri olaylarına sessiz kalamadıİzmir Torbalı'daki patlamada ölen Havin Ergin'in hikayesi hüzünlendirdi! Düğün için alışveriş yapacaktı - GündemHavin'in hikayesi milyonları duygulandırdıOtoyolda feci kaza! Tırın kupası koptu, ortalık savaş alanına döndü - GündemTırın kupası koptu, ortalık savaş alanına döndüCezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye geliyor - GündemCezayir'den yola çıktı Türkiye'ye geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...