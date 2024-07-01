Kayseri'de savaş alanını aratmayan manzaralar! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği iddiası sonrası kent savaş alanına döndü. Kalabalık gruplar, yabancı uyruklulara ait iş yerlerini ateşe verdi, hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Kayseri'nin Danişmentgazi Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre Suriye uyruklu kişi, 5 yaşındaki çocuğu taciz ederken yakalandı. Öfkeli vatandaşlar sokağa döküldü, şüpheliyi almak için taşkınlık çıkardı.

Özel harekat polisleri tarafından alınan şüpheli emniyete götürüldü. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu Mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları, iş yerleri ve ikametlerini ateşe verdi.

TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahale etti.

SABAHA KADAR ÖNLEM ALDILAR

Sabaha kadar süren olaylarda onlarca araca zarar verilirken; bazı ev ve işyerleri de ateşe verildi.

Polisin sabaha kadar güvenlik önlemi aldığı mahalledeki hasar da gün ağarınca ortaya çıktı.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ise olayla ilgili, "Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır" açıklamasını yaptı.