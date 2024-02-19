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    • Haberler > Gündem > Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan kişiye saldıran şahsın 4 yıla kadar hapsi istendi

    Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan kişiye saldıran şahsın 4 yıla kadar hapsi istendi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan kişiye saldıran şahsın 4 yıla kadar hapsi istendi
    Filistin, Gazze, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul’da Filistin’de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye "Sen tam bir Arap sevicisisin" diyerek saldırdığı iddia edilen sanığın davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın 2 ayrı suçtan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

    İstanbul’da Filistin’de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye ‘sen tam bir Arap sevicisisin’ diyerek saldırdığı iddia edilen sanık gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

    "KENDİSİNİ TESADÜFEN GÖRDÜM"

    Sanık Ege Akersoy savunmasında, "Haliç metro civarında tesadüfen İsmail beyi gördüm. Kendisini gördüğümde elinde yeşil üzerinde ne yazdığını bilmediğim Arapça bir bayrağı sallıyordu. Türk bayrağı da yoktu. Kendisine, 'sen Türk değil misin şu an hassas zamanlardayız' dedim. Bu olaydan önce Arabistan'da oynanmak istenen Galatasaray-Fenerbahçe maçında ülkemizin kurucu önderinin isminin anılmasından ve İstiklal Marşı'mızın okutulmasından rahatsız olmalarından dolayı ben bu bayrağın Türkiye içerisinde dalgalandırılmasından rahatsız oldum. Yine bu olaydan çok kısa bir süre önce 12 askerimizin şehit olmasından dolayı ülkemizde yalnızca Türk bayrağının dalgalandırılması gerektiğini düşündüm. Bunu sözlü olarak ifade ettim. Bana 'sana ne, istediğimi taşırım' deyince gerginlik oldu’’ demişti.

    Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan kişiye saldıran şahsın 4 yıla kadar hapsi istendi

    "YANLIŞ OLDUĞUNU BİLİYORUM"

    Savunmasına devam eden sanık Akersoy, ‘’Bana doğru yaklaştığı sırada bana vuracağını düşünerek, elini kaldırdığını görünce yumruk attım. Bunun yanlış olduğunu biliyorum, olay sebebiyle pişmanım da. Sözlü tartışma olarak başlayıp böyle bitmesi gerekirdi. Bunun bana yakışmadığının farkındayım. Sonrasında bazı insanlar yanımıza geldi, içlerinden bazılarının bana zarar verebileceğini düşündüğüm için orada gördüğüm polise gittim. Polis orada durumu sakinleştirmeye çalışırken oradaki vatandaşlardan biri de bana vurdu" şeklinde konuşmuştu.

    4 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

    Öte yandan bugün davada mütalaa açıklandı. Açıklanan mütalaada, sanık Akersoy’un ‘basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından toplamda 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

    Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden süre talep etti.
    Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarına açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

    Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan kişiye saldıran şahsın 4 yıla kadar hapsi istendi

    SALDIRIYA UĞRAYAN AYDEMİR: ŞİKAYETÇİYİM

    Duruşmada söz alan müşteki Aydemir, ‘’Mitinge gitmiştim, mitingden döndüğüm sırada sanık Akersoy bir anda karşıma çıktı. Bana 'burası Türkiye, Arap seviciliği mi yapıyorsun, Arap kültürünü mü savunuyorsun’ gibisinden diyerek kızdı bana ve bir anda kuvvetli bir yumruk yedim, vuracağını dahi hissetmedim bir anda vurdu. Bir müddet yerde kaldım. Sonra vatandaşlar geldi ve müdahale ettiler. Sanığa ‘sen Müslüman değil misin’ dedim bana ‘Müslümanım’ dedi. Sanığa ‘sen Türksen ben de Türküm, ne vuruyorsun’ dedim. Öfkelendi, vurdu. Şikayetçiyim’’ dedi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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