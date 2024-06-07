Kerkük'te 1 polis silahlı saldırıda öldü

Kerkük'te devriye gezen polis aracına motosikletli kişiler tarafından ateş açıldı. Olayda Türkmen uyruklu polis memuru Ali Erkan hayatını kaybetti. Irak Türkmen Cephesi'nden yapılan açıklamada, bunun terör saldırısı olduğu ve Kerkük'ün istikrarının bozulmasının hedeflendiği vurgulandı.

Irak'ın Kerkük kent merkezinde Ummal Meydanı yakınında devriye gezen polis aracına iki kişinin bulunduğu bir motosikletten ateş açıldı.

Saldırıda vücudunun birkaç yerinden vurulan Ali Erkan isimli bir polis memuru hayatını kaybetti.

Polis, saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.

'SIRADAN BİR OLAY DEĞİL'

Irak Türkmen Cephesi (ITC) basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, olayın bir terör saldırısı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bunun sıradan bir olay olmadığı ve Kerkük'ün istikrarının bozulmasının hedeflendiği vurgulandı.

Kerkük'ün güvenliği ve güvenlik planının yeniden gözden geçirilmesi ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Kerkük'ün güvenlik dosyasını yeniden ele alması istendi.

Kerkük ve dolaylarına yerleşen tüm terör gruplarına son verilmesi ve kentin güvenlik dosyasının Irak federal hükümetine bağlı kalması gerektiği ifade edildi.

'TERÖR SALDIRISI'

ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, basına yaptığı açıklamada, öldürülen polis memurunun Türkmen olduğunu bildirdi.

Kerkük güvenlik dosyasında zafiyet yaşanmaya başladığına dikkati çeken Salihi, Kerkük güvenlik dosyasının güçlendirilmesini ve desteklenmesini istedi.

Kerkük güvenlik dosyasının giderek siyasallaştığını söyleyen Salihi, şunları kaydetti:

Bu bir terör saldırısıdır. Kerkük'teki güvenlik dosyası bazı siyasi partiler tarafından yönlendiriliyor. İşte güvenlik dosyasının siyasallaşmasının sonucu bu olur. Kerkük'te Kerküklü olmayanların giderek artması bu şehrin güvenliğini tehdit ediyor.